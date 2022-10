Dybala, il campionato ad altissimo rischio. Pure il Mondiale in bilico

Dal pessimismo generato domenica sera dalle parole di Mourinho su Dybala si è passati ieri mattina ad un cauto ottimismo e poi di nuovo al pessimismo per un’ecografia (ma la Roma non conferma che l’argentino si sia sottoposto a questo esame) svolta a Trigoria che ha evidenziato la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra. L'entità, però, potrà essere stabilita solamente con una risonanza magnetica a cui il giocatore dovrebbe sottoporsi nelle prossime ore.

In caso di lesione di primo grado la Joya resterà fuori per un paio di settimane, poi bisognerà capire come gestire il suo rientro perché è ovvio che Mourinho e la Roma vorrebbero averlo in campo almeno per alcune delle 9 partite prima della sosta (tra cui il derby), ma è altrettanto vero che Dybala non vorrà correre rischi in ottica Mondiale. Se la lesione fosse di secondo grado, l'argentino sarebbe out un mese e in questo caso la partecipazione al Mondiale sarebbe a rischio. In questa seconda ipotesi la Roma sarebbe spettatrice interessata della decisione del ct Scaloni - in contatto con Dybala e con la Roma attraverso Samuel - insieme al calciatore.