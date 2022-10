Dybala: gol, assist e leadership. L’argentino prepara un’altra notte di Joya

L’investitura che José Mourinho ha riservato a Paulo Dybala è qualcosa che va oltre la leadership dell’argentino in campo. Il suo impatto positivo è filtrato dal terreno di gioco allo spogliatoio, tanto da fare sembrare il suo arrivo alla Roma ormai lontano nel tempo. Che poi stasera giochi contro il Betis Siviglia, in una gara che ha il sapore di uno spareggio anticipato per la vittoria del girone, ne è solo una diretta conseguenza. (...) Non è un caso che Manuel Pellegrini, allenatore del Betis Siviglia, abbia fatto un sillogismo che – utilizzando proprio l’arrivo di Dybala in giallorosso – spieghi le ambizioni della Roma dei Friedkin. “Si sta preparando a un salto di qualità definitivo – ha spiegato -. Mi sembra che l’obiettivo sia chiaro se acquistano grandi giocatori come l’attaccante argentino“. Ormai è chiaro per tutti che c’è una Roma con Dybala e una senza. (...) Lo Special One stasera chiederà gli straordinari alla Joya, pensando magari di farlo riposare domenica prossima in campionato contro il Lecce. La gestione di Paulo Dybala, d’altronde, corre davvero il rischio di indirizzare tutta la stagione della Roma, e su ogni fronte. Fatto salvo tutto quello che potrà succedere in vista del Mondiale, è logico che tutto lo staff giallorosso cercherà di evitare in tutti i modi che Paulo ricada nei problemi muscolari degli anni juventini. Ma stasera contro il Betis Siviglia è vietato sbagliare. Ed è per questo che la Roma ha bisogno davvero di un carico di Joya.

(gasport)