Dybala gioia e dolore. Spinge la Roma sul Lecce ma si fa male dal dischetto

Il rigore che consegna tre punti alla Roma contro il Lecce, le toglie Paulo Dybala: l'argentino è uscito dal campo in lacrime ("Mi fa malissimo", il suo labiale) e il fisioterapista Martinelli gli ha tenuto sul quadricipite sinistro un impacco ghiacciato. Lo ha confermato anche Mourinho: "Sta male, per non dire molto male. Difficile rivederlo nel 2022".

È soprattutto grazie a lui se in una stagione indecifrabile la Roma è lì, a lottare con le primissime, ed ha un punto in meno di Milan ed Udinese, due meno dell'Atalanta. Ieri in rete anche Smalling, per il difensore è il 3° gol in campionato: da solo ha segnato più di Abraham e di tutti gli altri giocatori offensivi insieme, da Zaniolo a Pellegrini, Belotti e Shomurodov. La Roma, però, ha i suoi problemi se in superiorità numerica per 70 minuti ha avuto bisogno di un rigore - anzi, un rigorino - per vincere, sciupando occasioni con Zaniolo, Zalewski e Abraham.

(La Repubblica)