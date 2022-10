Dybala gioca con Zaniolo e Abraham

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma riparte dal suo punto fermo. Non è un caso se, durante la conferenza stampa di ieri, l'unica indicazione di formazione concessa da José Mourinho sia la presenza dal 1' di Paulo Dybala. Al momento attuale l'argentino è considerato insostituibile dallo Special One, sia per la sua innata capacità di essere decisivo ma soprattutto perché - senza Pellegrini in campo - la sua visione di gioco diventa indispensabile per la squadra. Stasera contro il Betis infatti il capitano giallorosso non farà parte del gruppo che affronterà gli spagnoli. Pellegrini è ancora alle prese con il fastidio muscolare accusato contro l'Inter, che gli ha impedito di scendere in campo durante la rifinitura di ieri. Per questo Mou è pronto a riproporre un attacco a tre stelle: Dybala e Zaniolo agiranno alle spalle di Abraham, con Belotti in panchina per la prima volta da quando è iniziata l'Europa League. L'altro cambiamento rispetto al match di San Siro dovrebbe essere sulla corsia di sinistra, dove Zalewski è in vantaggio su Spinazzola per un posto nell'undici titolare. Confermata invece la coppia Matic-Cristante a centrocampo e Celik sulla fascia destra. Nessuna novità anche in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio.