Dybala fuori 5-6 settimane ma spera nel Qatar. La Roma? A gennaio

L’impressione è che la malinconica “oscurità” in cui si è trovato precipitato Paulo Dybala dopo l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra, occorsogli domenica scorsa contro il Lecce, forse abbia una via d’uscita che gli consenta di non perdere quello che per lui è l’appuntamento più importante dell’anno: il Mondiale in Qatar, che comincerà fra un mese. Lo stop Dopo gli esami a cui l’attaccante argentino è stato sottoposto ieri presso la clinica romana «Villa Stuart», infatti, si è capito che i tempi tecnici perché la Joya possa guarire per mettersi a disposizione del c.t. Scaloni ci sarebbero. È uno sprint sulfilo di lana, ma visto che la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione fra il secondo e il terzo grado, le settimane di stop dall’infortunio potrebbero essere quantificabili in 5-6. (...) Per questo si è già iniziata la fisioterapia. Per Dybala, infatti, saranno usati dei macchinari particolari, che consentano un recupero rapido, ma che non gli faccia correre rischi. Non è escluso, tra l’altro, neppure che la Joya ricorra ai fattori di crescita – come fanno in tanti – visto che questo potrebbe aiutarlo ad abbreviare l’assenza. (...) In ogni caso, chi è vicino a Paulo lo racconta sereno. Due giorni fa è andato al mare insieme a Oriana, la fidanzata, che è appena ritornata dall’Argentina. Cani a passeggio e chiacchierate con l’amico Vina e la sua famiglia, con cui si è stabilito findall’inizio un ottimo bel feeling. (...)

(gasport)