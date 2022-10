Dybala fa il tifo per i compagni on line da casa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Joya tifa a distanza. Nonostante l'umore non sia certamente dei migliori, dopo la lesione muscolare che rischia di fargli saltare il Mondiale, Dybala ha voluto far sentire la propria vicinanza ai suoi compagni sostenendo gli uomini dello Special One dal divano. Il numero 21, subito prima dell'inizio del match con il Betis, ha pubblicato su Instagram una foto della tv - sintonizzata sul match dei giallorossi - accompagnata da un immancabile «Forza Roma». La speranza dell'argentino è quella di volare in Qatar a metà novembre, ma la sua partecipazione alla al Mondiale è a rischio. A confermarlo sono le parole del difensore della Seleccion Romero: «Sono triste per Paulo, penso che non partirà con noi. Non gli ho parlato ma sicuramente deve stare molto male e gli auguro una pronta guarigione». Ieri Mourinho ha dovuto fare a meno anche di Kumbulla. L'albanese ha seguito il match dalla tribuna: durante la rifinitura di mercoledì scorso infatti il centrale ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra, che ha convinto il tecnico giallorosso a tenerlo a riposo in via precauzionale. Le sue condizioni saranno valutate nel pomeriggio, quando la squadra si ritroverà a Trigoria. Capitolo stadio: tra la fine del mese e l'inizio di novembre la Roma verrà convocata in Campidoglio per la presentazione tecnica del progetto di Pietralata. Ieri intanto il Campidoglio ha inviato le comunicazioni di indizione della Conferenza dei servizi preliminare.