Dybala dipendenti: la metà dei punti li ha firmati la Joya

La Roma è Dybala-dipendente. L'impatto dell'argentino è stato davvero impressionante e anche i numeri lo dimostrano: assist con la Juventus, doppietta contro il Monza, gol e assist contro l'Empoli e gol contro l'Inter. La Joya ha regalato a Mourinho ben 8 punti dei 16 conquistati. Inoltre, anche in Europa League ha timbrato il cartellino contro l'Helsinki.

Il dato preoccupante, però, è che senza di lui la Roma non segna: nei 234 minuti in cui non è stato presente, i giallorossi hanno realizzato solo un gol, quello di Smalling contro i nerazzurri. Con l'argentino in campo, invece, i capitolini hanno spedito il pallone in porta in 12 occasioni, di cui 8 in porta.

Per evitare che ci sia troppa dipendenza, c'è bisogno delle reti di Abraham (fermo a due gol), Pellegrini, Zaniolo, Belotti e Shomurodov, tutti ancora a secco.

(La Repubblica)