Dybala dall’inizio? Dilemma per Mou

IL TEMPO (E. ZOTTI) - José Mourinho è partito con più di un dubbio per la trasferta di San Siro. I pensieri del tecnico riguardano soprattutto Paulo Dybala e la possibilità di schierarlo dall'inizio: ieri l'argentino è sceso in campo insieme al resto del gruppo durante il fase di riscaldamento della rifinitura, ma fino a ieri sera la sua presenza nell'undici titolare era tutt’altro che certa. La Joya ha saltato la gara contro l'Atalanta e le due amichevoli con l'Argentina e, per precauzione, il portoghese potrebbe decidere di usarlo come arma a partita in corso.

L'altro interrogativo riguarda la fascia destra. L'idea di Mourinho è quella di schierare dall'inizio Zalewski a destra - al posto di Celik - con Spinazzola pronto ad agire sulla corsia opposta. Un'ipotesi che, se confermata, vedrebbe la Roma schierata al Meazza con un assetto decisamente offensivo anche nel caso in cui Dybala partisse dalla panchina. Zaniolo, Pellegrini e Abraham giocherebbero come di consueto davanti alla linea difensiva di Inzaghi, con Matic ancora una volta vicino a Cristante (che giocherà in ogni caso) e Zalewski sulla fascia che - rispetto a Celik - taglierebbe il campo per convergere più verso l'interno. Una soluzione che Mou è intenzionato a valutare fino a un paio d'ore dall'inizio della partita, quando scioglierà le riserve. Nessun cambio invece nella retroguardia, con Mancini e Ibanez ad affiancare Smalling davanti a Rui Patricio.

Stavolta Mourinho non sarà in panchina - è squalificato - ma assisterà alla sfida da uno dei box presenti in tribuna, evitando una location alternativa come quella scelta la scorsa stagione (il pullman della squadra). Ci saranno invece Kumbulla ed El Shaarawy, tornati tra i convocati dopo più di un mese trascorso in infermeria a causa di alcuni guai muscolari.

Convocato anche il diciottenne Volpato, che proprio ieri ha prolungato il suo contratto da professionista con il club giallorosso fino al 2026. Il classe 2003, assistito dall'agenzia di Francesco Totti, era arrivato in Italia nel 2020 dopo essere stato scoperto in un'academy australiana: in prima squadra per ora ha totalizzato 4 presenze arricchite dal gol realizzato la scorsa stagione contro il Verona.