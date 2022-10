Dybala dal via? Ballottaggio Zalewski-Celik

José Mourinho ha recuperato alcuni giocatori rispetto alla partita contro l'Atalanta, ovvero Dybala, Kumbulla ed El Shaarawy. I due dubbi principali dello Special One per Inter-Roma sono due: utilizzare la Joya dal primo minuto o inserirlo a partita in corso e chi scegliere a destra tra Zalewski e Celik. Nel primo caso, se dovesse partire dalla panchina l'allenatore opterebbe per la coppia Matic-Cristante a centrocampo con Pellegrini trequartista. Nel secondo, invece, Zalewski sembra in vantaggio.

(gasport)