Dybala appeso alla risonanza. Per il derby serve un miracolo

Nove partite senza Paulo Dybala. Nove partite senza il bomber che ha tenuto in piedi l’attacco della Roma. José Mourinho con ogni probabilità dovrà rinunciare alla Joya almeno fino alla pausa per il Mondiale. [...] Il primo indizio è che l’esame strumentale chiarificatore non si è fatto entro le 48 ore dopo l’infortunio rimediato durante la partita contro il Lecce. L’ecografia a cui si è sottoposto lunedì a Trigoria ha dato un primo quadro della situazione e i tempi di recupero oscillano dalle 6 alle 8 settimane. Per definirli con esattezza bisognerà conoscere il tipo di strategia che sceglieranno club e giocatore per il recupero.

(Il Messaggero)