Dubbio Dybala con il Lecce, e Mourinho pensa a Belotti

L'obiettivo é uno solo: vincere per smaltire le tossine che la sconfitta di Europa League ha lasciato come scomodo souvenir e concentrarsi sul film del campionato. In un Olimpico da sold out (fischio d'inizio ore 20.45), la squadra dello Special One va a caccia dei tre punti contro il Lecce di Baroni. [...] Sembra sulla carta la serata ideale per far pace con la mira e dare finalmente un riscontro accettabile al numero delle occasioni da rete create dai giallorossi. [...] Con Atalanta e Betis la Roma ha creato più dell'avversario, perdendo in entrambe le occasioni. Con il Lecce il copione deve drasticamente cambiare: Mourinho lo sa, l'idea di lanciare Belotti dal primo minuto va in quella direzione. Giovedì la Roma è attesa dalla decisiva trasferta di Siviglia, per questo Dybala e Smalling potrebbero non partire titolari stasera. Buone notizie per Pellegrini che ha smaltito il problema al flessore sinistro e ha svolto tutta la rifinitura con i compagni: sarà tra i convocati per il match dell'Olimpico. II numero 7 proverà ad aiutare la sua squadra a risolvere il problema del gol e a fornire un cambio di passo che spesso, nel cuore del campo, tarda ad arrivare.

(La Repubblica)