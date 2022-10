Drone, palla verticale e “nessuna paura”: DDR, veloce e felice

Il drone vola, riprende e ronza. Il “Prescelto” passa da un giocatore all’altro facendo gesto col braccio cercando gioco in verticale e dicendo tre parole sacrosante, tre indizi di calcio. “Veloci, palla forte e precisa, nessuna paura“. [...]“Ovviamente do il benvenuto a Daniele nella famiglia della Spal – dice il Tacopina -. Daniele è stato quasi un fratello per me negli ultimi 12 anni, stiamo stati molto vicini ed è una persona per la quale nutro grande rispetto. Il motivo per cui l’ho scelto è perché spesso abbiamo parlato che un giorno sarebbe diventato un mio allenatore. Per dire: glielo chiesi già ai tempi di Venezia…”.[...] L’allenamento è stato aperto 10′: De Rossi gira in cerchio nel perimetro di una metà campo, passa vicino a un giocatore e lo sprona con un “niente paura, vai“. Tosti tutti. “Daniele – continua Tacopina – è leader naturale e questa è la cosa più importante per me. Questa è la caratteristica che deve avere un allenatore. Da quando lo conosco, Daniele era un allenatore in campo alla Roma. Il mio obiettivo è portare la Spal in Serie A, Daniele merita di essere un allenatore di Serie A e vogliamo l’obiettivo insieme“. L’idea iniziale sarebbe quella di giocare con il 4-2-3-1 ma DDR ama il calcio “senza etichette”.

(gasport)