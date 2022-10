Donne da Champions: 1-0 allo Slavia

Solo il risultato. Ma è quello che conta. La Roma batte lo SlaviaPraga 1-0 e conquista i primi tre punti del proprio girone di Champions League.L’ha decisa Valentina Giacinti che ruba il gol ad Haavi toccando sulla linea il pallone che la norvegese aveva fatto saltare sopra l’uscita disperata di Lukasova alminuto 17 della ripresa: il lancio perfetto è di Giugliano sulla corsa della norvegese che controlla e fa lo scavetto. La numero 11 esulta, ma le immagini dicono che la rete è dell’attaccante, ingolosita e pure troppo di trovare la prima rete in Champions: storica. (...) La Roma non èmai riuscita a costruire palla a terra, ma ci hamesso ilcuore eha rischiato solamente una volta dalle parti di Ceasar con la parte alta della traversa colpita daWafula all’82’. (...) Le giallorosse ci sono riuscite sfruttando anche una delle poche disattenzioni difensive della squadra di Pitak, che s’è beccato pure il giallo per proteste pochi istantidopo la retecheha regalato i tre punti alla Roma. Bene così e raggiunto il Wolfsburg in testa al raggruppamento. (...)

(Il Messaggero)