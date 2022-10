Dinamismo, grinta e tocco “imperfetto”: ecco Camara, l’uomo in più nel motore

Quello di Siviglia è stato un pomeriggio indimenticabile per Mady Camara, che ha fatto cambiare idea a tanti. 45 minuti di fila non li aveva mai giocati, di solito è l’uomo che entra nei finali di partita. Ci vuole poco per capire che Mourinho non lo consideri ancora pronto e sostituire Wijnaldum non è cosa facile. pomeriggio-sera di Mady Camara he ha fatto cambiare idea a tanti. (...) L’altra sera, però, Mady ha dimostrato caratteristiche che gli altri colleghi di reparto non hanno: dinamismo. Deve crescere e Mourinho prova a renderlo più completo, più affidabile per considerarlo nelle rotazioni. Forse già da lunedì. Ora deve alzare il livello. E’ in prestito e se vuole rimanese e lui il primo a doversi ritagliare dello spazio.

(Il Messaggero)