Difende e segna. In Europa nessuno come Smalling

Terzo gol in nove presenze in campionato, sempre di testa e sempre prezioso. Impossibile trovare un centrale difensivo dello stesso livello e impatto di Chris Smalling in Serie A. Con il Lecce il rigore di Dybala decide la sfida, ma lo zampino del centrale giallorosso è ancora una volta determinante. Escludendo Dybala, Smalling è il giallorosso che ha segnato di più.

Mourinho qualche giorno fa ha sottolineato il paradosso di Smalling: tra i migliori difensori della Serie A, per reti e rendimento, e viene ignorato dal ct inglese Southgate. Nessun difensore centrale in Serie A ha segnato quanto lui, stesso record in campo europeo, prendendo in esame i primi 10 campionati per ranking Uefa (primato condiviso con Wimmer del SK Austria Klagenfurt). Eppure è destinato a guardare i Mondiali tra il Giappone, sede della tournée di novembre della Roma, e il divano di casa.

(La Repubblica)