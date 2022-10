De Rossi, nuova vita: allenatore della Spal

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. A concedergli una chance è Joe Tacopina, avvocato statunitense e attuale presidente del club ferrarese che affiancò DiBenedetto prima e Pallotta poi ricoprendo un ruolo di primo piano nella gestione del club giallorosso. L'ex capitano romanista ha firmato fino al 2024 e si porterà dietro uno staff di 6 persone, anche se inizialmente l’idea era quella di averne 9: spazio al fraterno amico Emanuele Mancini, che farà da collaboratore insieme a Giacomazzi, Cornacchia sarà il vice, Alvarez il preparatore atletico, Chimenti quello dei portieri e Contran avrà il compito di match analyst.

Da un paio di anni il suo nome continuava ad essere accostato a squadre in difficoltà (Cagliari, Pisa, Palermo, Benevento, Sampdoria) ma poi non se ne faceva nulla. Proprio la scorsa settimana aveva lasciato in fretta e furia Coverciano per un colloquio con la Sampdoria, che poi ha scelto Stankovic.