Dai due capitani agli uomini gol: Roma-Napoli, una sfida nazionale per decollare

La sfida tra Roma e Napoli, in fondo, racconta anche le storie di quella pattuglia di “nazionali” che saranno messi in vetrina da quella visibilità che loro stessi si sono procurati con anni di buone prestazioni. Da Spinazzola a Politano. [..] In difesa c’è Gianluca Mancini a cercare di riconquistare il cuore del suo omonimo commissario tecnico, mentre sulla fascia sinistra – saltata con autorizzazione l’ultima convocazione – scalpita sempre Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e capitan Lorenzo Pellegrini, che vorrebbero lasciare il segno. In attacco infine, accanto all’usato sicuro Andrea Belotti, che Mancini non perde mai di vista, rimane sempre in rampa di lancio Nicolò Zaniolo. "Le porte per lui sono sempre aperte", ha detto il selezionatore azzurro solo pochi giorni fa. [...]

(Gasport)