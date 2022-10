Da Dybala a Bonucci: quella sfilata di testimoni vip

Da quando l’inchiesta”Prisma” si è allargata dalle plusvalenze sospette agli stipendi dei giocatori, alla Procura di Torino è andata in scena una vera e propria sfilata di campioni. Calciatori della Juventus che il pm ha convocato al tribunale Bruno Caccia per sentire la loro versione in qualità di persone informate sui fatti. (...) La convocazione dei giocatori della Juve era partita con Paulo Dybala il pomeriggio del 24 marzo di quest’anno. La Joya si presentò scortato dalla Guardia di Finanza e fu ascoltato per ben tre ore nell’ufficio del procuratore aggiunto Marco Gianoglio - che si occupa dell’inchiesta insieme a Ciro Sartoriello e Mario Bendoni -, mentre i compagni di squadra si stavano allenando alla Continassa (non tutti, essendo nel periodo di sosta per le nazionali) agli ordini di Massimiliano Allegri. Il colloquio tra Dybala e gli inquirenti fu secretato, così come i successivi. (...) . Chi non si palesò mai, nonostante la richiesta degli inquirenti, fu Cristiano Ronaldo. Importante sottolineare che nessun calciatore della Juventus, di allora e di oggi, è mai risultato nel registro degli indagati.

(gasport)