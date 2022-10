Da Abraham a El Shaarawy: cinque punte e solo 5 gol. Mourinho ora cerca soluzioni

I numeri delle punte sono impietosi: Abraham ha giocato 11 partite per un totale di 728 minuti, segnando 2 reti; Belotti ha disputato 9 match per 323 minuti in campo con appena un gol segnato. Sarebbe poi ingiusto infierire su Shomurodov: un gol in 4 gare e 60 minuti. El Shaarawy, invece, in 5 partite e 127 minuti non ha mai segnato. Tolte dal conto le tre partite di Europa League, resterebbero solo i gol di Abraham perché gli altri hanno esultato solo in coppa.

Non è un caso che Mourinho stia continuando a cercare soluzioni alternative e fra queste c’è l’idea di puntare sul doppio centravanti. Non è la soluzione prediletta del tecnico, ma già giovedì contro il Betis - vista l'assenza per squalifica di Zaniolo - il test potrebbe essere rilanciato dall'inizio con Pellegrini alle spalle dei due attaccanti. (Gasport)