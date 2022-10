Cosa rischia la Juve? Plusvalenze, stipendi e...CR7 I nodi dell’inchiesta

Lunedì scorso la Procura di Torino ha annunciato la chiusura delle indagini dell’ inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus e i suoi dirigenti. Ieri Andrea Agnelli ha convocato tutti i dipendenti bianconeri, compresa l’area tecnica (Allegri, Cherubini e gli allenatori del settore giovanile), per spiegare la posizione della società. Presenti anche i legali del club. Nell’occasione il presidente ha ribadito la convinzione di aver agito nel rispetto delle regole. Evidentemente non la pensano così gli inquirenti, e la vicenda può avere dei risvolti anche a livello sportivo. [...] Le indagini hanno portato alla luce una «strategia delinquenziale» (così scrivono i pubblici ministeri torinesi) attuata dalla Juventus per truccare i bilanci 2019, 2020 e 2021, prima attraverso le plusvalenze e poi gli stipendi dei calciatori. [...]

(gasport)