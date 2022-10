Dopo 9 giornate, l’anno scorso, la Roma era messa meglio in classifica (al 4° posto) ma aveva conquistato 3 punti in meno, 16 contro i 19 attuali. Non è banale questa quota 19 perché la Roma, nell’era dei 3 punti, quando ne ha fatti (almeno) così tanti nelle prime 9 partite è arrivata sempre tra le prime 3.

L’ultima volta successe nel 2016-17 quando Spalletti, al 9° turno, aveva gli stessi 19 punti che ha oggi Mourinho. [...]

(Corsera)