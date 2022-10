Ante Coric torna a far parlare di sé poiché sui social network ha detto di sentirsi parte integrante della Roma Primavera. Arrivato nel 2018 e con il contratto in scadenza nel 2023, il centrocampista sabato scorso ha commentato un video del gran gol della formazione di Guidi scrivendo: «La mia squadra».

Intanto, la Roma domani affronterà l'HJK Helsinki in Europa League ed oggi partirà per la Finlandia: di nuovo in gruppo Zalewski, Karsdorp potrebbe rimanere nella Capitale.

(Corsera)