Colpo grosso

La Roma ha avuto la meglio in una partita condizionata dalla tensione perché ha saputo reagire a un avvio deludente e ci ha creduto di più nel momento decisivo. Stavolta, al contrario dell'immeritata sconfitta con l’Atalanta, gli episodi hanno girato dalla parte giusta, dalla traversa sulla punizione di Calhanoglu all’ennesimo gol su calcio da fermo battuto da Pellegrini e timbrato da Smalling. Gli scontri diretti si vincono così e l’Inter ha fatto davvero troppo poco per recriminare. Perché se da una parte Handanovic non ha dovuto compiere parate, lo stesso può dirsi per Rui Patricio. Proprio i portieri sono stati i protagonisti in negativo del primo tempo. Dzeko aveva già sorpreso il numero 1 giallorosso col solito gol dell’ex, annullato poi alla Var per offside. Ancor più vistoso l’errore di Rui Patricio sul tiro non certo irresistibile dell’azzurro Dimarco, lasciato libero di inserirsi dal distratto Celik.

Incassato il colpo, la Roma si è aggrappata di nuovo alla classe di Dybala e al primo vero affondo ha trovato il pari grazie al tiro di controbalzo dell’argentino, smanacciato dentro la porta in modo piuttosto goffo da Handanovic. Con un 3-4-1-2, dove a sorpresa Abraham è rimasto fuori e Pellegrini ha agito da elastico tra la trequarti e il centro dell’attacco, Mourinho ha puntato sulla qualità dei suoi uomini per non dare riferimenti ai tre «lungagnoni» della difesa dell’Inter. La tattica ha funzionato fino a un certo punto perché la manovra parti- va sempre in modo lentissimo, ma dall’altra parte gli uomini di Inzaghi hanno mostrato lo stesso difetto.