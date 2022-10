Cinque minuti da buttare. Ma l’Olimpico è da Champions

La Roma è riuscita a buttare via la partita con il Betis, e quasi sicuramente la qualificazione diretta, mostrando la parte peggiore di sé negli ultimi 5 minuti (...) Erano stati i giallorossi a creare le migliori occasioni da gol. Con almeno tre parate di Bravo da far spellare le mani. Insomma, la Roma aveva meritato il pareggio - e forse anche di più - quando ha deciso come detto di buttarsi via, lasciando agli spagnoli la possibilità di crossare in maniera assolutamente indisturbata per poi prendere un incredibile gol di testa: con Spinazzola a guardare, quasi ad ammirare, Luiz Henrique. (...) Confermate le difficoltà di Abraham e, almeno nell’occasione, un deficit di qualità in mezzo al campo, dove gli spagnoli hanno palleggiato in maniera accademica.

(gasport)