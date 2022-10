Chris Smalling, il santo difensore dei romanisti

Diciamoci la verità: ci hanno provato un po' tutti, chi più e chi meno, a smontare pezzo per pezzo la sua credibilità. Gli è stato rinfacciato di essere vegano, di avere la consistenza fisica di un vaso di cristallo e ci si è divertiti pure a etichettarlo come vecchio e/o bollito con almeno tre anni di anticipo. [...] Lui, Christopher Lloyd Smalling ha sempre porto l'altra guancia, ha rispedito ai mittenti accuse e cattiverie, non ha mai perso la calma. E quando il fisico l'ha supportato, ha fatto parlare il campo, riuscendo sistematicamente a zittire nemici veri e amici finti. [...]

E così è diventato oggetto di culto: la sua figurina (o santino?) con la scritta "Ovunque proteggimi" sotto la foto ormai fa parte della storia social legata al pallone. [...] Con due reti di testa, una contro la Cremonese e l'altra sabato sera a Milano, ha regalato a Mourinho sei punti e la possibilità di dare un senso al campionato [...].

(La Repubblica - M. Ferretti)