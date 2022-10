Chance Roma

IL TEMPO (A. AUSTINI) - La prima di Stankovic in casa, una rivale affamata di punti salvezza, un arbitro sgradito, un campo storicamente difficile, l’assenza di Dybala e la stanchezza accumulata da una squadra in cui devono giocare quasi sempre gli stessi. Sono gli ostacoli che troverà la Roma oggi a Marassi contro la Sampdoria (ore 18.30, fischia il temuto Di Bello), ma la posta in palio è talmente ghiotta da valere lo sforzo massimo. Dopo il pareggio di ieri all’Olimpico tra Lazio e Udinese, c’è infatti la possibilità di un doppio sorpasso in zona Champions. Dopo dieci giornate la posizione in classifica non conta granché ma fa morale, con la prospettiva di ospitare il Napoli capolista domenica prossima col vento in poppa. Per non farsi sfuggire l’occasione Mourinho dovrebbe schierare di nuovo la migliore formazione possibile. Il tecnico ritrova Zaniolo, uscito a fine primo tempo con il Lecce e squalificato in Europa, e può contare di nuovo su Karsdorp, recuperato per la panchina. Il grande dubbio riguarda l’attacco: stavolta dovrebbe esserci spazio soltanto per uno fra Abraham e Belotti dall’inizio, con Pellegrini riportato a trequarti insieme al numero 22. L’inglese non segna da 35 giorni (gol vittoria a Empoli) e ha un bisogno quasi disperato di sbloccarsi, il Gallo è reduce dalla rete preziosa in casa del Betis e, sapendo quanto Mou ami battere il ferro finché è caldo, non è escluso che alla fine parta lui titolare. Con la squadra ha viaggiato anche la giovane punta svedese Benjamin Tahirovic, classe 2003. Possibile l’ingresso nel corso della gara per Camara, protagonista a Siviglia della prima giocata decisiva della sue esperienza in giallorosso. Sugli esterni e in difesa il tecnico non può invece cambiare uomini. Tocca al «solito» trio Mancini-Smalling-Ibañez, mentre a destra si rivedrà Zalewski, con Spinazzola sulla fascia opposta. Ancora cinque gli indisponibili: oltre a Dybala sono fuori Wijnaldum, Celik, Kumbulla (rimasto a Roma a scopo precauzionale dopo l’affaticamento muscolare) e Darboe. Si gioca di lunedì ma i tifosi della Roma non si fermano: saranno circa in 1500 sugli spalti di Marassi a spingere Pellegrini e compagni. Nella Sampdoria, oltre all’insidia della nuova energia portata da Stankovic, dovrebbe partire titolare l’ex giallorosso Villar, partito in prestito verso Genova quest’estate. Con sei sconfitte e tre pareggi, i blucerchiati sono ultimi in classifica e ancora in attesa di ritrovare una stabilità societaria, ma Mourinho ha catechizzato i suoi: vietato sottovalutare l’impegno.