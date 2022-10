Celik si fa male al ginocchio. Fascia destra ko

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Zeki Celik tiene in ansia la Roma. Ieri il terzino è stato costretto a lasciare il campo a 5' dall'inizio del match con il Betis, a causa di un problema al ginocchio destro causato da uno scontro fortuito con Mancini. Dopo essere rimasto a terra per alcuni minuti il turco ha provato a tornare in campo, ma è stato costretto ad arrendersi. Il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali e l'esito è atteso per oggi. Se dovesse fermarsi a lungo, Mourinho si ritroverebbe senza un esterno destro di ruolo, visto che Karsdorp, nella migliore delle ipotesi, tornerà per le ultime partite novembre prima del Mondiale. Lorenzo Pellegrini spera di rientrare nel match di domenica sera all'Olimpico con il Lecce: le prossime 48 ore saranno cruciali. I fastidi del capitano non destano eccessiva preoccupazione nello staff medico giallorosso ma, alla luce dei problemi muscolari pregressi, a Trigoria hanno deciso di gestire la situazione con cautela. Avere Pellegrini nel match di ritorno con il Betis sarà fondamentale e forzare i tempi, per mandarlo in campo contro il Lecce, potrebbe rivelarsi un autogol. Per questo una decisione definitiva sul suo impiego verrà presa tra oggi e domani. Lo Special One potrebbe scegliere di risparmiare anche Smalling in vista della trasferta di Europa League: dopo essere tornato a disposizione a San Siro con l'Inter, ed aver assistito dalla panchina alle ultime due gare, Kumbulla si candida a prendere il posto dell'inglese al centro della difesa.