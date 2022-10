C’è l’Europa da difendere ora

L'occasione che non ti aspetti. [...] Battendo questa sera il Verona (reduce da 6 ko consecutivi) Mourinho dall’attuale sesto posto in condominio con Allegri e Sottil, balzerebbe addirittura al quarto, pronto poi domenica prossima ad allungare nel derby. In mezzo il Ludogorets, con un Olimpico già pronto da 10 giorni a regalare il solito trasporto di emozioni, passione e presenze, del quale questa Roma incerottata ha bisogno. Mou non è tipo da calcoli. Ma in cuor suo sa che vincere questa sera al Bentegodi e bissare giovedì in Europa League contro il Ludogorets, sarebbe il miglior biglietto da visita per il derby. [...]

(Il Messaggero)