Casini: "Facciamo gli stadi a prescindere dall'Europeo"

Ai microfoni della trasmissione radiofonica della Rai, "La politica nel pallone", il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato della situazione degli stadi in Italia chiedendo al governo «di intervenire sugli stadi e sulle infrastrutture. In questo senso Andrea Abodi è la persona giusta al posto giusto. Come Lega Serie A ci aspettiamo che il governo aiuti le Leghe e poi le squadre a snellire e semplificare tutti gli iter burocratici». La candidatura dell'Italia per ospitare gli Europei 2032, ha aggiunto, è «un'opportunità enorme soprattutto perché le organizzazioni internazionali, quando chiedono una candidatura, non si limitano a chiedere infrastrutture, ma vogliono che siano accompagnate da un progetto di inclusione, di impatto socio-economica molto articolato. È un'opportunità importante ma non deve essere vista come l'unica. Gli stadi vanno aggiornati e adeguati regolarmente al di là della presenza di un grande evento».

Casini ha poi parlato del Var («Il challenge penso possa essere uno strumento utile, se ovviamente limitato come numeri») e dell'All Star game stile NBA («È un progetto che stiamo esaminando. La Lega Serie A sta lavorando ad un pacchetto di riforme, come la valorizzazione dei giovani»). Infine, ha concluso: «Il tema sulla riforma dei campionati è all'ordine del giorno. Non è considerata prioritaria la riduzione delle squadre di Serie A».

