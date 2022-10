Campo brutto? Ok, ma così suona solo come un alibi

Non dubitiamo che il campo dell'Olimpico abbia più di qualche problema (...) Però non bisogna nemmeno esagerare, come ha fatto Maurizio Sarri. Viene da pensare che il risultato abbia inciso sulle sue pesanti dichiarazioni. La media-gol della Lazio in casa è di 2 reti a partita in campionato (12 in 6 incontri) e di 3 reti a partita in Europa League (6 in 2 incontri). Solo ieri la Lazio non ha segnato all'Olimpico. (...) Ecco, quando il risultato non gli piace Sarri appare estremamente concentrato sulla ricerca dell'alibi. Ieri la Lazio, il cui campionato resta fin qui ottimo, non ha vinto contro un avversario forte. solido, in forma come l'Udinese, che ha giocatori di talento e che in casa ha segnato 4 gol alla Roma, 3 all'lnter e 2 all'Atalanta (...)

(gasport)