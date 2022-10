Camara quarta da titolare. Convocato anche Matic

C’ è anche Nemanja Matic tra i calciatori che ieri pomeriggio sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino - presenti alcuni tifosi, i calciatori giallorossi si sono fermati per foto e autografi con Pellegrini, Abraham e Zaniolo tra i più acclamati - in direzione Verona. Il centrocampista serbo è rimasto in dubbio fino alla fine a causa di un affaticamento muscolare al flessore, ma ieri si è allenato in gruppo e Mourinho ha deciso di portarlo a Verona. Matic ovviamente partirà dalla panchina, e al suo posto giocherà ancora una volta Mady Camara. [...] . Dopo una partenza lenta in cui ha raccolto solo pochi spezzoni di partita, Mourinho ha deciso di lanciarlo nell’intervallo del match di Europa League a Siviglia contro il Betis. Da quel momento Camara ha giocato 3 partite consecutive da titolare: la prima a Genova contro la Sampdoria, la conferma è arrivata col Napoli e con l’HJK Helsinki. Stasera toccherà di nuovo a lui al fianco di Cristante. [...]

(corsera)