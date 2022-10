Calcio sostenibile: Gravina accelera

IL TEMPO (S. PIERETTI) - La Figc continua a percorrere la strada del cambiamento. Non è ancora tempo di riforme, ma il lavoro portato avanti negli ultimi mesi dalla Federcalcio e dalle Leghe va in quella direzione. Nel consiglio federale di ieri il presidente Gabriele Gravina ha presentato le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive, annunciando un consiglio ad hoc - 31 ottobre - per l'approvazione del manuale. «Lo scopo non è impedire di fare calcio - ha annunciato il numero uno di via Allegri - ma creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Dobbiamo ribadire un concetto chiaro, che è quello di non potersi più indebitare senza disporre di liquidità. Non si può spendere più di quanto ci si può permettere». Verranno quindi inseriti indici e correttivi più restrittivi in termini di blocco del mercato e capillarità del monitoraggio in corso di stagione per garantire in equilibrio i conti dei Club. L’obiettivo che ispira il nuovo piano normativo - oltre al contenimento dei costi - è quello di blindare le iscrizioni ai campionati con l'assolvimento dei debiti che incombono sui club. «Siamo soddisfatti - commenta Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A - sulle licenze nazionali si sta andando verso la direzione chiesta dalla Serie A, ossia l'allineamento del sistema italiano alle licenze Uefa. Il nuovo documento proposto dalla Figc è un'ottima base su cui lavoreremo tutti insieme nelle prossime settimane, nel comune intento di rendere il sistema più sano e sostenibile sotto il profilo economico-finanziario».