Bove, Darboe e Zalewski: il racconto della loro storia

Si è conclusa mercoledì scorso la quarta edizione dell’”Eca Youth Knowledge Exchange”, il convegno dedicato allo sviluppo dei settori giovanili andato in scena allo stadio Olimpico a cui hanno preso parte i sessanta club iscritti all’Eca (l’associazione dei club europei). La Roma ha curato l’organizzazione dei due giorni di evento, il general manager Tiago Pinto e il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine, sono intervenuti per illustrare le strategie che sono state adottate a Trigoria: “I confronti che sono scaturiti hanno rappresentato un momento di arricchimento, oltre a essere stati un modo per far capire in quale direzione stiamo andando” ha spiegato Vergine. Anche Bove, Darboe e Zalewski – tutti prodotti del vivaio giallorosso – sono saliti sul palco per raccontare la propria esperienza. La società ha incassato i complimenti di Maurizio Viscidi coordinatore federale delle nazionali giovanili: “Sono impressionato dal metodo di lavoro, dall’enorme investimento economico e dall’attenzione della Roma al giocatore a tutto tondo“.

(corsera)