Bodø, l’ultimo sgarbo: Solbakken arriverà solo a gennaio

Roma–Napoli di sicuro è una sfida che non si perderà, una possibile sliding door della sua carriera, ma il dubbio su quale maglia vestirà in futuro non esiste più da diversi mesi: Ola Solbakken sarà un giocatore della Roma. (...) Ma per vederlo dalle parti di Trigoria bisognerà ormai attendere la sosta per i Mondiali in Qatar. L’intenzione di portare il giocatore in tournée in Giappone e di accelerare l’ambientamento del norvegese è un’idea che non ha avuto modo nemmeno di concretizzarsi. L’ultimo sgarbo del Bodø è servito: nonostante l’assenza di gare ufficiali, ha fatto subito capire che avrebbe comunque richiesto un indennizzo economico per liberare il calciatore prima della fine del contratto.(...) A fargli posto molto probabilmente sarà Eldor Shomurodov, che continua a non trovare spazio nelle rotazioni di José Mourinho. Il Bologna continua a monitorarlo a distanza, pronta a sedersi nuovamente al tavolo della trattativa ma con altre condizioni. Ma in corsa c’è anche il Torino.

(La Repubblica)