BETIS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Davanti Abraham-Belotti

Senza Dybala e Zaniolo, la Roma va a Siviglia contro il Betis per salvare il cammino in Europa League. Ancora una volta scelte obbligate per Josè Mourinho: tra i pali Rui Patricio, con la linea a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola, con la coppia Cristante-Matic in mezzo al campo. Lorenzo Pellegrini agirà sulla trequarti alle spalle del tandem Abraham-Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti.

