Belotti si scalda: «Pronto a dare tutto»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il sorriso è sempre quello del primo giorno. Di un giocatore che sente di aver trovato finalmente una dimensione che gli calza a pennello. Adesso però Andrea Belotti ha voglia di dimostrare concretamente di essere all'altezza della Roma, che durante l'estate ha aspettato anche più di quanto si sarebbe immaginato: «Non pensavo di restare fermo così a lungo però ho cercato di allenarmi per farmi trovare subito pronto. Mi sarebbe piaciuto fare un ritiro ed essere pronto alla prima di campionato, ma cercavo l’opzione giusta per me. Non penso che sia stato tempo perduto ma qualcosa di guadagnato». Contro il Betis il Gallo dovrebbe iniziare la gara in panchina, con Abraham pronto a tornare dal 1. L'inglese è chiaramente un concorrente scomodo per chi punta ad una maglia da titolare, ma per l'ex Toro l'abbondanza in attacco rappresenta uno stimolo: «La concorrenza con Tammy la vivo molto bene, so che è un grandissimo attaccante e per me è un’opportunità di confrontarmi. Per poter giocare devo dimostrare qualcosa in ogni allenamento e in ogni partita».