Belotti: “Prova che dà fiducia. Io e Abraham male nel primo tempo”

“Credo che Belotti possa farci vedere il motivo per cui lo abbiamo preso”. Era stato un buon profeta, nel pre-partita, il general manager giallorosso Tiago Pinto. Sul campo è arrivata la risposta del Gallo, autore del gol del pareggio, il secondo in questa stagione dopo quello segnato, sempre in Europa League, contro l’Hjk Helsinki. [...] La coppia con Abraham ha funzionato, almeno per una parte della gara. “Soprattutto nella ripresa siamo andati bene, nel primo tempo non è stata una prestazione bellissima da parte di entrambi, potevamo fare meglio" - dice Belotti [...] Il pareggio serve alla Roma per rimanere in corsa per la qualificazione.

(corsera)