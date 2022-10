Belotti fatica, c’è Solbakken: “Ciao Bodo, la sfida è altrove”

Del canto del Gallo ancora non c’è traccia. Almeno in Serie A dove il gol ancora non è arrivato. (...) Nonostante una concorrenza non propriamente sul piede di guerra, il numero 11 sta faticando a scalare le gerarchie di Mourinho che su 8 presenze in campionato l’ha schierato titolare soltanto due volte. Finora il meglio di Belotti lo si è visto in Coppa. (...) Presto a Trigoria, poi, ci sarà un nuovo compagno. Si tratta di Ola Solbakken. Ieri il norvegese è uscito allo scoperto: “La mia storia con il Bodo probabilmente è finita e capisco che per la società sia frustrante sapere che non prenderanno soldi“. Il 24enne si aspettava che il club lo liberasse durante il Mondiale, ma non sarà così.

(gasport)