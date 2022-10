Belotti chiede spazio. Si pensa a prolungare il suo contratto

Josè Mourinho ora può sorridere, il Gallo ha iniziato a cantare. Lo Special One aveva chiesto di risolvere il problema legato al gol, prima in estate in sede di mercato e poi alla vigilia della sfida con il Betis: la risposta è arrivata chiara e netta dallo squillo di Siviglia di Andrea Belotti. Una doppietta, dimezzata poi dal Var, tanta corsa e diverse giocate utili. (...) E l’infortunio di Paulo Dybala può ora spalancargli le porte del campo con più continuità: la convivenza con Abraham può tornare d’attualità, con Zaniolo alle spalle dei due e Pellegrini ad arretrare il proprio raggio d’azione in mediana. Più peso in avanti, più qualità in mediana ma allo stesso tempo un uomo in più in mezzo al campo a fornire più protezione alla difesa giallorossa. (...) Belotti ora sta bene, la condizione fisica inizia a vedersi anche in campo e il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la clausola inserita nel contratto, per far scattare il prolungamento in automatico, si attiva al conseguimento del 60% delle presenze disponibili. Il conteggio si attestava attorno alle 21 presenze: bene, 10 le presenze già totalizzate, altre 8 molto probabili, che sono le gare che la Roma ha in programma di giocare fino alla sosta per il Mondiale in Qatar. (...) Mourinho continua ad avere bisogno di gol, Belotti non vuole fermarsi. Sapete qual è la squadra della Serie A a cui ha segnato di più? La Samp, in ben 9 occasioni. Sapete chi affronta la Roma lunedì in campionato? Proprio i blucerchiati.

(La Repubblica)