Belotti-Abraham, prove di sorpasso

Mourinho dopo il Betis è stato chiaro sulla coppa Abraham-Belotti e tra le righe ha aperto il ballottaggio per lunedì. Ad oggi non sembra esserci partita con l’ex Torino che ha una marcia in più. Belotti in questo momento è quello che l’inglese non riesce ad essere più da tempo. Ossia un centravanti che regala presenza in area, all’occorrenza apre gli spazi per gli inserimenti dei compagni e che lavora tanto anche dietro. Il contrario di Tammy sempre più involuto, corrucciato, immalinconito, avulso alla manovra, alla ricerca di quegli spazi che proprio non riesce a trovare. C’è qualcosa che non va e la partita contro il Betis l’ha confermato. L’azione del pareggio parte da lui, ma è troppo poco per sentirsi promossi. Al netto del bel secondo tempo di giovedì, la sensazione è che difficilmente da qui in avanti li rivedremo insieme.

(Il Messaggero)