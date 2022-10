Baby Cassano regala tre punti ai giallorossi

IL TEMPO (M. VITELLI) - Ormai sta diventando un’abitudine. Anche stavolta, come era accaduto nella gara giocata contro l’Inter al Di Bartolomei domenica scorsa (e vinta con merito 3-1 dai baby-giallorossi), ad assistere alla partita della Roma Primavera con il Verona c’era anche José Mourinho. In tribuna al Tre Fontane, a fare compagnia allo Special One, il ds Tiago Pinto e il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine. Il match, terminato 1-0, ha avuto come protagonista l’attaccante giallorosso Claudio Cassano, ancora una volta decisivo nel realizzare il gol da tre punti. Cassano, che nonostante l’omonimia non è parente di Fantantonio, è nato a Trani nel 2003 ed è arrivato a Trigoria nell’agosto del 2018. Solo giovedì, era con in panchina la Prima squadra allo stadio Benito Villamarin, dove la Roma dei grandi ha ottenuto un buon pareggio contro il Real Betis In Europa League, risultato che la lascia in corsa per la qualificazione. Il gol di ieri è l’ennesima perla del ragazzo prodigio: palla recuperata al limite dell’area avversaria, qualche metro in controllo e destro secco rasoterra imprendibile. A contribuire al successo della Roma Primavera sul Verona, anche l’ottima prestazione di Boer, che nel finale di partita riesce nell’impresa di ipnotizzare Cazzadori, finito sul dischetto in pieno recupero per un fallo di mano fischiato al difensore giallorosso Francesco Chesti. Il successo sul Verona nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato regala alla Roma di Federico Guidi il primo posto in coabitazione con la Juventus, tra oggi e lunedì in campo tutte le altre