Attesa Dybala: oggi gli esami. Mou, il mercato è sparito

Tutto ancora in ballo per Paulo Dybala, questo perché il versamento presente all’interno del quadricipite sinistro non aveva permesso all’ecografia effettuata di quantificare il grado della lesione rimediata. Per questo si è preferito attendere che lo stesso si riducesse di grandezza, per effettuare un esame in grado di dare una diagnosi senza fattori di disturbo. Dybala aspetta l’ok dello staff medico per sottoporsi così alla risonanza decisiva. [...] La Joya, apparso molto più sereno nelle ultime ore, si sente meglio, il dolore è meno pressante e le speranze che la lesione non sia così grave iniziano a palesarsi. Uno stop di circa tre settimane e l’obiettivo di tornare per il derby del 6 novembre che permetterebbe all’argentino di mettere nelle gambe un po’ di minuti prima di rispondere alla convocazione per il Qatar. Per il momento solo supposizioni.

(La Repubblica)