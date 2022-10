Assolto l'ex Bruno Peres. Positivo all’alcol test andò contro un albero con la Lamborghini

IL TEMPO - Assolto per particolare tenuità del fatto: si chiude così, davanti al giudice monocratico di Roma la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto l’ex calciatore della Roma Bruno Peres, risultato positivo all’alcol test dopo un incidente avvenuto il 5 febbraio 2018 mentre era alla guida di una Lamborghini in zona Terme di Caracalla.

Il brasiliano Peres, all’epoca in forza alla Roma, dopo aver perso il controllo dell’auto finì contro un albero. Sul posto intervennero i carabinieri e gli agenti della Polizia locale: il calciatore risultò positivo all’alcol test con un tasso intorno all’,1,9, la patente gli fu sospesa e per lui scattò una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nell’incidente non rimasero coinvolte altre persone e la cosa ebbe la risonanza tipica delle «bravate» commesse da un giocatore di calcio.