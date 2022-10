Aria di derby. Mou in altalena: serve Zaniolo, ma Abraham e la difesa ci sono

Prossima tappa casalinga di Serie A all'Olimpico: il derby del 6 novembre. Se c'è una partita che sembra una congiunzione astrale, quella in cui - facendo gol - darebbe l'impressione di una maledizione che si cancella è proprio la Stracittadina. Non basta. [...] Al di là del passato, comunque, per Zaniolo c'è da segnare quella prima rete stagionale. Un’assenza che al momento lo zavorra psicologicamente. Se ci riuscirà lunedì a Verona tanto meglio. [...] A segnare ci sono tornati Abraham e El Shaarawy. Avere ritrovato i gol degli attaccanti, per Mourinho, è un'ottima notizia. Per avere ottenuto ben otto vittorie di “corto muso”, in linea generale si può dire che la difesa della Roma tiene bene. Infatti la retroguardia di Mourinho è la quinta della Serie A, peraltro assai vicina al rendimento delle migliori.

(gasport)