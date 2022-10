Abraham titolare, arretra Pellegrini

IL TEMPO (E. ZOTTI) - I dubbi sono stati sciolti quasi tutti. José Mourinho sembra deciso a riproporre lo stesso schieramento che, sei giorni fa, ha permesso alla Roma di rientrare da Genova con i tre punti in tasca. A cambiare sarà il tandem offensivo: sarà Zaniolo ad affiancare Abraham con l'obiettivo - comune - di tornare a segnare. Ieri il tecnico portoghese ha speso parole importanti per il numero 22 che, a causa della stangata ricevuta dalla Uefa, non potrà prendere parte alla trasferta in Finlandia fondamentale per passare il turno in Europa League. Pellegrini, invece, arretrerà nuovamente a centrocampo, vicino a Cristante e ad uno tra Matic e Camara. Durante la rifinitura il serbo e il guineano sono stati provati entrambi, ma il classe '97 sembra nuovamente favorito per iniziare il match dal 1'. A destra Zalewski è in vantaggio su Karsdorp e, almeno inizialmente, sostituirà ancora una volta l'olandese. Spinazzola invece riprenderà regolarmente il suo posto sulla corsia sinistra. Davanti a Rui Patricio invece, come di consueto, scenderanno in campo Mancini, Smalling e Ibanez. In panchina tornerà Kumbulla, che anche ieri ha svolto tutto l'allenamento insieme al resto del gruppo ed è tornato tra i convocati. Ancora assente invece Celik, che scalpita per rientrare in campo con la Roma prima di affrontare il Mondiale con la Turchia. Il terzino dovrebbe tornare a disposizione già dalla prossima gara di campionato a Verona, come annunciato dallo Special One in conferenza stampa. Questa sera intanto Pellegrini e compagni giocheranno ancora una volta davanti ad un Olimpico pieno: quello di oggi è il quattordicesimo sold out consecutivo registrato dalla biglietteria di Trigoria, l'ottavo da inizio stagione. Giovedì invece, in occasione della gara di Europa League in casa dell'HJK Helsinki, i tifosi giallorossi riempiranno il settore ospiti della Bolt Arena.