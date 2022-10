Abraham: “Sto male se non segno, ora mi sono sbloccato”

Tammy Abraham ha ritrovato il sorriso. Negli occhi del centravanti inglese c’è tutta la gioia di chi è tornato decisivo. E’ stato autore di un grande gol di testa e ha ammesso le difficoltà nell’ultimo mese: “Sono un attaccante a cui piace segnare, bisogna rimanere pazienti. C’è sempre un po’ di delusione quando non si segna, ma l’importante sono i risultati. I miei compagni hanno fatto gol in queste settimane, stavolta invece mi sono fatto trovare al posto giusto nel momento giusto“. El Shaarawy ha trovato la sua prima rete stagionale nel giorno del suo trentesimo compleanno: “Mi sono fatto un bel regalo, l’importante è che la palla sia entrata e aver trovato la vittoria. Per pasare il turno dobbiamo vincere giovedì ma i tre punti erano importante per il morale e per i tifosi che hanno fatto tanti chilometri“. Oggi subito allenamento a Trigoria dove Mourinho dovrebbe ritrovare Celik. Da verificare le condizioni di Matic.

(Corsera)