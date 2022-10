Abraham sparito, rischia di perdere anche il Mondiale

Il momento più triste dopo Roma-Napoli è stato quando Abraham con il volto abbattuto seduto accanto Osimhen fuori l’Olimpico si è fatto consolare: «Hai reso triste lo spogliatoio con il tuo gol», gli ha detto con lo sguardo malinconico. Tammy è deluso perché non riesce a fare quello che al collega azzurro riesce con estrema facilità (4 gol e un assist in sette partite di Serie A) oltre che dai risultati della squadra. (...) Un’involuzione inaspettata perché solitamente ad essere complicato per un calciatore straniero è il primo impatto in un nuovo campionato,non il secondo.Poi, ci sono i momenti di appannamento come ha spiegato Mourinho. (...) Le ultime prestazioni rischiano anche di allontanarlo dalla nazionale inglese ed escluderlo dal Mondiale. Era riuscito a ritrovare la fiducia di Southgate, ma nelle ultime partite di Nations League è rimasto in panchina. C’è un dato, però, oltre a quello degli xG (4,8), che lascia ben sperare : anche lo scorso anno Tammy all’11ª giornata era a quota 2 in campionato. In Coppa no, ma gli avversari in Europa League sono di livello più alto rispetto a quelli in Conference. (...)

(Il Messaggero)