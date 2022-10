Abraham, sbloccarsi e vincere. Nella fredda Helsinki l’attaccante si gioca un pezzo di Mondiale

Le insidie per la Roma non mancano a partire dal terreno di gioco in sintetico che non piace a Mourinho: “Non voglio piangere, ma giocare su terreno artificiale è un altro sport, cambia il gesto tecnico e chi ci è abituato è avvantaggiato“, le sue parole. La Roma deve ritrovare se stessa. Gli occhi sono puntati soprattutto su Abraham. Ha segnato soltanto due gol e le sue prestazioni hanno appannato i suoi antichi scintillii. L’impegno non è mai mancato, ma il giocatore sta vivendo un’involuzione dal punto di vista tecnico.

(gasport)