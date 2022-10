Abraham e Belotti, sveglia

L'assenza di Paulo Dybala apre un problema tecnico non da poco in casa giallorossa. L'attaccante argentino, infatti, con 7 reti (5 in campionato e 2 in Europa League) oltre a 2 assist, è stato finora il miglior marcatore di un attacco sterile. [...] Fino a che sarà fuori serviranno le reti di Tammy Abraham e Andrea Belotti, 3 gol in 2 fino a questo momento. L'assenza della «Joya» dovrà in qualche modo responsabilizzarli. [...] La differenza principale è che l'inglese l'anno passato sembrava molto più coinvolto nella manovra e più sereno mentre in questa stagione ha già evidenziato dei segnali di nervosismo dopo aver sbagliato gol abbastanza facili. Anche il Gallo Belotti lo scorso anno era partito col freno a mano tirato e a questo punto della stagione aveva segnato solo una rete, contro l'Atalanta alla prima di campionato con la maglia del Torino, ma aveva giocato solo due partire prima di fermarsi per un infortunio. Potranno migliorare i propri numeri già da giovedì.

(corsera)