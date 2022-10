Abraham-Belotti coppia d’emergenza. Ma chi resta fuori?

(...) Da Siviglia la Roma torna con una certezza in più, Abraham e Belotti possono anche giocare insieme. A dirlo,a fine gara è stato lo stesso Mourinho, che dopo aver analizzato la doppia partita della nuova coppia d’attacco giallorossa («Disastrosi nel primo tempo,fantastici nella ripresa, dopo che gli avevo tirato un po’ le orecchie»), ha chiuso con una scia d’ottimismo: «Adesso però sappiamo che possono anche giocare insieme». (...) Con l'infortunio di Dybala, Mou ha già aperto l’ombrello, prima che venga a piovere.Giocandosi proprio la carta delle due punte, che contemporaneamente gli permette di risolvere due problemi: quello della pericolosità offensiva e quello di rendere il centrocampo più folto e, quindi, anche più forte nelle dinamiche di gara. (...) La scelta, però, è chiaro come non sia definitiva. A Siviglia Mou ci è stato portato un po’ per virtù e un po’ per necessità, visto che oltre all’assenza di Dybala c’era anche quella di Zaniolo, squalificato. Nicolò però da ieri è tornato a disposizione, carico a pallettoni. E probabilmente a Genova riavrà anche una maglia da titolare. Basti pensare a quanto detto dallo stesso Mou a Siviglia, quando gli è stato chiesto di riproporre la coppia Abraham Belotti anche a Genova. «E Zaniolo che gli facciamo fare, il quintoa sinistra?». (...) Che poi la coppia Abraham-Belotti può decollare proprio perché i gol dagli altri non arrivano. Finora Zaniolo in questa stagione non ha ancora segnato e in campionato manca l’appuntamento da quasi dieci mesi (l’ultima volta è stato in Empoli-Roma il 23 gennaio). E Pellegrini, invece, finora ha segnato solo con l’Helsinki, ma è ancora lontano dal rendimento dello scorso anno, quando arrivò addirittura a 14 gol (...)

(gasport)